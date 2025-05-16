Ademoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Bir süre önce Abdurrahman Maksutlar başkanlığındaki İnegölspor yönetim kurulu, aldığı kararla olağan üstü kongre sürecini başlatmıştı. Aradan geçen yaklaşık bir aylık süreçte, kulüp başkanlığı için bazı isimler kamuoyunda konuşulsa da, ne yazık ki somut bir ilerleme kaydedilememişti.

İnegölspor’a gönül vermiş iş insanlarımızın çabalarına ve kamuoyunun hassasiyetine rağmen; kulübün mali krizden nasıl çıkacağı, sportif açıdan nasıl bir yol haritası izleneceği ve sürecin sağlıklı şekilde nasıl sonuçlanacağı soruları bir muamma olarak kalmaya devam etti.

Yaklaşık iki hafta önce; Kaymakamımız, Milletvekilimiz, Belediye Başkanımız, AK Parti İlçe Başkanımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve bazı STK başkanlarının da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiş, bu toplantıda İnegölspor’un geleceği ele alınmıştı. Ancak burada da net bir sonuç alınamamış ve kongre ileri bir tarihe ertelenmişti.

Son iki haftadır ise Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban, İlçe Kaymakamımız Sayın Eren Arslan, İnegölspor için yoğun bir girişim süreci başlattı. Yapılan görüşmelerin ardından şahsımla ilgili bir değerlendirme yapılmış ve konu tarafıma iletilmiştir.

Bu süreçte başta ailem olmak üzere, yakın dostlarım ve İnegölspor ile ilgili görüşlerine değer verdiğim birçok kişiyle istişareler gerçekleştirdim. Bu değerlendirmelerin sonucunda başkan adayı olmamaya karar verdim ve bu kararımı ilgili mercilere ilettim. Yeni bir isimle sürecin ilerlemesi gerektiğini ifade ettim.

Ancak bugün gelinen noktada, Sayın Belediye Başkanımızın ricası ve Kaymakamımız, Milletvekilimiz ve AK Parti İlçe Başkanımızın öncülüğünde; İnegölspor’a olan sevgim ağır bastığı için yeniden düşünerek bu sorumluluğu üstlenmeye karar verdim. Şunun özellikle bilinmesini isterim ki; bu adaylık Kani Ademoğlu’nun kişisel isteğiyle ortaya çıkmış bir adaylık değil, bir uzlaşma adaylığıdır.

İnegölspor’da daha önce 5 yıl yöneticilik yapmış biri olarak, sürece ve kulüp işleyişine hâkimim. Spor camiasındaki dostluklarımız, tecrübelerimiz ve saha bilgimizle bu zorlu dönemde sorumluluk almamız gerektiği yönünde bir kanaat oluştu. Sonuçta bu şehirde yaşıyoruz, burada üretiyor ve kazanıyoruz. Aynı zamanda bir siyasetçi olarak da şehrime olan vefa borcumu ödemeye gayret ediyorum.

Kaymakamımız, Milletvekilimiz, Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, kurumlarımız, oda ve dernek başkanlarımız, iş insanlarımızla birlikte oluşacak ortak akıl ve ortak destekle; sadece elimizi değil, tüm uyarılara rağmen bedenimizi bu yükün altına koyuyoruz. İnşallah bu süreç, İnegölspor için, şehrimiz için, şahsım ve birlikte yola çıkacağımız yönetim kurulu üyeleri için hayırlı olur. Rabbim bizleri mahcup etmesin.

Ayrıca belirtmek isterim ki, gerek Kaymakamımız, gerek Milletvekilimiz, gerekse Belediye Başkanımız gerek AK Parti İlçe Başkanımız bana bu süreçle ilgili tam destek vereceklerinin güvencesini verdiler. Özellikle acil çözülmesi gereken mali sorunlar ve orta vadede sürdürülebilir bir yapı için yapılması gereken her adımı birlikte istişare ettik ve fikir birliğine vardık. Bu konuda kendileri sürecin öncüsü, takipçisi ve sorumlusu olacaklarını açıkça taahhüt ettiler.

Ben ise, bu tecrübem ve futbol camiasındaki ilişkilerimle sürecin tamamlayıcısı olacağım. Çünkü bu mesele yalnızca benim değil, hepimizin meselesidir. Bu iş, İnegöl’ün işidir. Siyasetçisiyle, bürokratıyla, sanayicisiyle, iş insanıyla, esnafıyla, taraftarı ve gönül vereniyle hep birlikte sabırla ve kararlılıkla destek verirsek; bugün konuştuğumuz güzel yarınlara birlikte ulaşabiliriz.

Bu noktada özellikle ifade etmek isterim ki, İnegölspor’un geleceği için yalnızca belli bir kesimin değil, tüm siyasi parti ve görüşlerin ortak desteğine ihtiyaç vardır. Bu bir gönül meselesidir, bu bir şehir meselesidir.

Bu doğrultuda; İnegöl Belediye Meclisi’nde görev yapan tüm siyasi partilerin kıymetli meclis üyelerinden, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcilerinden ve yöneticilerinden İnegölspor yönetiminde aktif şekilde yer almalarını, bilgi, birikim ve katkılarıyla bu sürece omuz vermelerini içtenlikle arzu ediyorum.

Çünkü inanıyorum ki, bu şehrin ortak değerlerine ancak birlikte sahip çıkarak başarıya ulaşabiliriz.