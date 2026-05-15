EMEKİ VE MEMUR ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı, 2026’nın ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 7’lik artışa, oluşacak enflasyon farkının eklenmesiyle zam alacak.

4 AYLIK ENFLASYON NE KADAR?

Ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 ve nisanda yüzde 4,18 olarak açıklanan enflasyonla birlikte, 4 aylık toplam oran yüzde 14,64’e ulaştı.

MEMUR VE EMEKLİNİN GARANTİLEDİĞİ ZAM

Açıklanan 4 aylık enflasyon verileriyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 14,64, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 10,51’lik zam oranı şimdiden kesinleşmiş oldu.

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK İPUCU

Kesin zam oranının ortaya çıkması için ise mayıs ve haziran enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi, milyonların zammı için kritik bir ipucu verdi.

MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYONU KAÇ GELECEK?

72 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,89, haziran beklentisi ise yüzde 1,52 oldu.

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası anketindeki enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda 2026'nın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 18,58 olacak.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuzda yüzde 18,58 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 14,31 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 14,31’lik artışın uygulanması halinde en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL’den 70 bin 746 TL’ye yükselecek. En düşük emekli aylığı ise yüzde 18,58’lik zammın 20 bin TL üzerinden hesaplanması durumunda 23 bin 716 TL’ye çıkacak.