

Yönetim kurulu tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İnegöl Bursaspor Taraftarları Derneği olarak dernek binamızın tabelasına yönelik yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı, sporun barış, kardeşlik ve dayanışma ruhuna tamamen aykırı bir davranış olup, kabul edilemez bir gözü dönmüşlüğün ürünüdür. Özellikle armamızda bulunan Türk Bayrağı’na zarar verecek kadar aşağı bir seviyeye inen bu saldırının, kendi şehrimizde ve kendi takımımıza karşı yapılması bizleri daha da derinden üzmüştür. Bu tür provokasyonların, birlik ve beraberlik ruhumuzu zedeleyemeyeceğini vurgulamak isteriz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin hukuk çerçevesinde gerekli cezayı almaları için emniyet güçlerimize ve savcılarımıza güvenimiz tamdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Kaynak: BÜLTEN