İnegöl'de kapı kapı gezerek züccaciye ürünleri satma bahanesiyle vatandaşları dolandıran 2 şahıs yakalandı.

Olay Alanyurt Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. 2 şahıs kapalı kasa minibüs ile gelerek sokaklarda kapılarını çaldıkları şahısların, züccaciye ürünleri satma bahanesiyle altın ve paralarını aldılar. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler sokak sokak gezerek şahısları aradılar. Yapılan devriye sırasında minibüsün önü kesilere durduruldu. 2 şahıs gözaltına alındı.

Seher Yaşa