2 genç kız, çıktıkları 15 katlı binanın çatısından aşağıya atladı. 2 genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, yere düştükleri an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Yenice Mahallesi Aslanyüreği Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin 15 katlı binanın çatısından atladığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çatısından atlayan 19 yaşındaki İ.Ç ile arkadaşı 18 yaşındaki L.N.Ş’nin olduğunu belirleyen polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Genç kızların atladığı çatıdan yere düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, İ.Ç ile arkadaşı L.N.Ş’nin çatıdan atlamadan önce erkek arkadaşlarına konum atarak “biz çatıdan atlıyoruz” şeklinde mesaj gönderdikleri öğrenildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde meydana gelen olayda, incelemelerin ardından 2 genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.