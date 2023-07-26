Hamidiye mahallesinde faaliyet gösteren çiçek satışı işyerinde meydana gelen olayda işyeri sahibi tartıştığı kiracısı Ufuk Araz(48)'ı tabancasıyla vurdu.

Olay saat 18.00 sıralarında Hamidiye mahallesi Park caddesinde faaliyeti sonlandırılan çiçek satış işyerinde meydana geldi.

İşyeri sahibi Nadir C.(63) ile Ufuk Araz(48) arasında işyerini boşaltma konusunda tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkelenen dükkan sahibi tabacayla kiracısı Ufuk Araz'a tek el ateş etti. Tabancadan çıkan mermi, Araz'ın önce eline ardından göğsüne girip sırtından çıktı. Kanlar içinde kalan Araz, yoldan geçen Ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine geldi.

Dükkan sahibi Nadir C. Suç aletiyle polis karakoluna giderek teslim oldu.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.