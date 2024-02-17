Edinilen bilgiye göre Turgutalp Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Elif B. yönetimindeki hafif ticari araç Malazgirt Caddesine dönüş yaptığı sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen Hacer K. (48), Cengiz K. (56) ile Meryem Betül K.'ya (11) çarptı. Kaza sonucu yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası ehliyetsiz araç sürdüğü tespit edilen Elif B.'ye trafik ekipleri tarafından 13 bin lira para cezası uygulandı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ