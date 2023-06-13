İnegöl’de 14 ,15 ve 16 Haziran tarihlerinde planlı elektrik kesintileri olacak. İnegöl’de elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak?
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.06.2023 10:00 - 15.06.2023 14:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:DEYDİNLER,DİPSİZGÖL,ESKİKÖY,İCLALİYE,KARAKADI,KESTANEALANI
15.06.2023 14:00 - 15.06.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ERTUĞRULGAZİ,MESUDİYE,YENİ
16.06.2023 09:00 - 16.06.2023 12:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:KEMALPAŞA,SUNGURPAŞA
16.06.2023 14:00 - 16.06.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AKBAŞLAR,BABAOĞLU,BAYRAMŞAH,CEMİYET,DÖMEZ,FINDIKLI,KARAHASANLAR,OLUKMAN,SÜLÜKLÜGÖL,ŞİPALİ,TEKKEKÖY