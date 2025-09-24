Ziyarette konuşan Oda Başkanı Özcan Ayhan, Ekim ayında gerçekleştirilecek olan mobilya fuarının sadece MODEF’in değil tüm sektörleri ile İnegöl’ün fuarı olduğunu ve herkesin buna katkı sunması gerektiğini söyledi.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri, Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneği 'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Oda Başkanı Ayhan; “Kendileri geçtiğimiz aylarda odamızı ziyaret etmişlerdi. Biz de bir iade-i ziyarette bulunalım istedik. Yakın zamanda Mobilyum AVM, İmotim AVM, Wobilimoda Mobilya AVM’yi ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Bugün de Ertuğrulgazi Caddesi’ndeyiz. Bizleri ağırladıkları için Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar ve yönetimine teşekkür ederiz” dedi.

Ekim ayının ortasında fuar heyecanını yeniden yaşayacaklarını aktaran Özcan Ayhan şöyle devam etti: “Biz de MODEF’in ortağı olarak fuar yönetiminde yer alıyoruz. Şunun özellikle bilinmesini istiyorum. Fuara herkes destek vermeli. O hafta şehirde ayrı bir heyecan olmalı. Fuarın reklamını tüm mobilya AVM’lerimiz, Ertuğrulgazi Caddesi, tüm mobilyacılarımız yapmalı. Hatta malzemecilerimiz, çarşımız hepimiz bu fuarın heyecanını duymalıyız. Çünkü bu fuara sadece yüzü küsur firma girmiyor. Tüm İnegöl bu fuara giriyor, Fuar için gelenler İnegöl’ün geziyor, köftesini yiyor, çarşısında dolanıyor. Diğer mağazalara gidiyor. Bir bütün olarak bir festival havasında fuarımız geçmeli. Buna destek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir fuar dönemi geçiririz ve İnegöl mobilyasını büyütmeye devam ederiz”

Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar da ziyaretleri için Mobilyacılar Odası yönetimine teşekkür etti. Bayraktar, Ertuğrulgazi Caddesi’nin güzelleşmesi adına çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.