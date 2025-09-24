TEMSİLİ GEMİ ÇEKİLECEK

Gazze'ye uygulanan ambargoyu kırmak için farklı ülkelerden sivil teknelerin oluşturduğu Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için İnegöl'de 27 Eylül Cumartesi günü 19.30'da yürüyüş düzenlenecek ve temsili Sumud Gemisi çekilecek.

Eski belediye meydanında başlayacak yürüyüş programı heykel meydanında son bulacak.

FİKRET BAYRAM KONUŞMA YAPACAK

Gazze'ye hareket eden filonun yolcu listelerinden son anda çıkarılan İnegöllü isim Fikret Bayram ise burada bir açıklama yaparak süreci anlatacak.

TÜM İNEGÖLLÜLER PROGRAMA DAVET EDİLDİ

Gazze'de mücadele eden Müslümanların ve yardım götürmeye çalışan heyetlerin yanında olunması adına kamuoyu oluşturmanın önemine vurgu yapılarak tüm İnegöllü vatandaşlar yürüyüşe davet edildi.