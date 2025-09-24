Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., bakım, onarım ve tesis yenileme faaliyetleri kapsamında planlı elektrik kesintilerine ilişkin bilgilendirmelerini sürdürüyor. UEDAŞ tarafından paylaşılan listeye göre, 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde İnegöl’ün bazı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Abone bağlama işlemleri, trafo bakımı, müşteri talepleri, tesis çalışmaları, direk deplase çalışmaları ve hat bakımı nedeniyle Mahmudiye, Huzur, Şehitler, Akıncılar, Edebey, Yeniceköy, Yeni, Yunusemre, Sinanbey, Süleymaniye, Burhaniye ve Akhisar mahallelerinde belirlenen saatlerde elektrik verilemeyecek.

İşte kesinti yaşanacak sokaklar: