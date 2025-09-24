Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde son günlerde meydana gelen artçı depremler sonrası bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekti ve büyük bir deprem olasılığı konusunda uyarıda bulundu.

Ercan, son üç gün içinde kaydedilen 4.6, 4.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin bölgedeki gerilimin hâlâ yüksek olduğunu gösterdiğini belirterek, “Yer hâlâ hareket ediyor, mevcut gerilim boşalamıyor” dedi.

Artçı sarsıntıların uzun süre devam edebileceğini ve bunun büyük bir depreme zemin hazırlayabileceğini ifade eden Ercan, durumu daha önce aynı kırık hattında yaşanan Simav depremi ile kıyasladı.

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Prof. Dr. Ercan, olası bir büyük deprem karşısında sağlam zemin üzerine inşa edilmiş konutlara taşınmaları gerektiğini belirtti. Özellikle Sındırgı’daki TOKİ konutlarının güvenli ve dayanıklı yapıldığını vurgulayan Ercan, halkın bir an önce bu konutlara geçmesini önerdi.