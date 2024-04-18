Bugün İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ'ın İnegöl'de 2023 yılında 1447 firma ile $1.480.700.130,19 ihracat gerçekleştirildiğini açıklamasının ardından İnegöl'deki hangi firmaların da ne kadar ihracat gerçekleştirdiği belli oldu.
TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ İLK 10 FİRMA ŞU ŞEKİLDE
1.KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ $62.864.412,64 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
2. SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSKO ŞUBESİ $47.907.574,00 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
3.MARTEKS MARMARA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ $28.488.716,16 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
4.ORHAN KARAKOÇ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ $17.802.560,93 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
5. ÖZDİLEK EV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ $13.714.301,47 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
6.ÖZEL TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ $3.105.819,00 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
7. ETS EZGİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ $1.658.581,00 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
8. NEW VİCTORİA TEKSTİL MOBİLYA GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET $1.143.740,56 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
9. SÜLEKLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ $1.137.403,12 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
10. İLHAN HALI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ $802.165,91 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİ İLK 10 FİRMA ŞU ŞEKİLDE
1-SALONİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ $23.471.000,00 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
2-ORÇAM MOBİLYA PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ $23.132.793,58 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
3- WELTEW HOME - MELTEM MODÜLER MOBİLYA KOLTUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ $19.371.407,04 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
4-ÇEL-MO MOBİLYA İMALATI - MOBİLYA PAZARLAMA - ORMAN ÜRÜNLERİ - İNŞAAT $15.254.371,97 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
5- ÖZCANLAR SANDALYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ $15.246.661,49 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
6-ÇİLEK MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ $12.583.590,86 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
7-KOCADAĞLAR MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ $10.698.688,57 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
8-ASRRA İMPORT EXPORT PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ $9.465.274,46 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
9- SALVEZZA EZZA MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ $7.760.979,59 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
10-METALAKS METAL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ $7.706.578,10 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ İLK 6 FİRMA ŞU ŞEKİLDE
1- MURAT TİCARET KABLO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ $38.230.243,37 İHRACAT GERÇEKLEŞİRDİ.
2- ULAŞIM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BURSA İNEGÖL ŞUBESİ $23.072.847,89 İHRACAT GERÇEKLEŞİRDİ.
3-MOXX OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ $112.902,60 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
4- AUTONET OTOM $36.407,10 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
5-AKN PART OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ $21.980,34 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.
6- YEN-KAR TORUNLAR KAROSER SAN.DEM.TİC.KONS.NAK.TİC.VE SAN.LTD $9.573,90 İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.