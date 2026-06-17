Geçen yıl ekim ayındaki kararname ile Samsun’un Ladik ilçesine kaymakam olarak atanan Tuğçe Orhan, görünüşü ile dikkatleri üzerine çekmişti. Önce vekâleten sonra da asaleten kaymakamlık görevini üstlenen Tuğçe Orhan, Resmî Gazete’de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte Samsun’da görev yapan kaymakamlardan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya Bitlis-Ahlat Kaymakamlığına, Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt Gümüşhane-Kürtün Kaymakamlığına, Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız ise Çankırı Vali Yardımcılığı görevlerine atandılar.

TUĞÇE ORHAN KİMDİR ?

1995 yılında Elazığ’da doğdu. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 21 Aralık 2021 tarihinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. İl merkez stajını Elazığ Valiliğinde, mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını Ankara’da, kaymakam refikliği stajını ise sırasıyla Düzce/Akçakoca ve Ankara/Gölbaşı ilçelerinde tamamladı. Ardından Bolu’nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yaptı. İngiltere’nin Londra şehrinde 8 ay süreyle dil eğitimi aldı ve Birleşik Krallık’ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulundu.

En son Samsun Ladik İlçesi Kaymakamlığı yaptı.

Kaymakam Tuğçe Orhan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.