Atama kararlarıyla beraber Eskişehir Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın Bursa Vali Yardımcılığına, Bursa Kestel Kaymakamı Recep Öztürk Balıkesir Bandırma Kaymakamlığına, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emre Zeyrek ise Bursa Kestel Kaymakamlığına, Bursa Osmangazi Kaymakamı Ali Partal Denizli Vali Yardımcılığına, İstanbul Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ise Osmangazi Kaymakamlığına, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan İstanbul Ataşehir Kaymakamlığına, Hatay Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay ise İnegöl Kaymakamlığına, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, İstanbul Güngören Kaymakamlığına, Sinop Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ise Mudanya Kaymakamlığına, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna Şanlıurfa Suruç Kaymakamlığına, Van Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem ise Orhaneli Kaymakamlığına, Büyükorhan Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı, Ardahan Çıldır Kaymakamlığına getirildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ