Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, İnegöl Belediyesi’nin örnek sosyal belediyecilik hizmetlerinden biri olarak bireylerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Bu merkezde ailelerinin kendilerine zaman ayırabilmesi amacıyla engelli öğrencilere belirli zaman dilimlerinde bakım hizmeti sunulur0ken aynı zamanda engelli bireyler de hayata hazırlanıyor. Burada verilen eğitimlerle uzman eğitimciler nezaretinde engelli öğrencilerin gelişimine katkı sağlanıyor.

5 ENGELLİ ÖĞRENCİ İŞ SAHİBİ OLDU

İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde eğitim alan öğrencilere hem psikolojik destek sağlanıyor hem de hayata hazırlanmaları ve topluma karışıp entegre olabilmeleri noktasında gelişimlerine katkı sağlanıyor. Yeterliliği bulunan öğrencilere akademik eğitimlerin de verildiği merkezde, 5 öğrenci iş hayatına kazandırıldı. 4 öğrenci özel sektörde çalışmaya başlarken, bir engelli öğrenci ise aldığı akademik eğitimle girdiği KPSS sınavında yeterli puan alarak memur olmaya hak kazandı.

HEM AİLELERİN HEM ENGELLİ BİREYLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde aldıkları eğitimle iş sahibi olan öğrencileri, merkez yetkilileri zaman zaman ziyaret ederek destek vermeye ve durumlarını takip etmeye de devam ediyor. İş hayatına ve dolayısıyla sosyal yaşama kazandırılan öğrencilerin başarısı merkez yetkililerine gurur yaşatırken, engelli bireylerin iş hayatına katılmaları da gerek sosyal gerekse psikolojik olarak gelişimlerini çok iyi etkilediği ifade edildi. Bu vesileyle toplum içerisinde faydalı bireyler haline gelmelerinin de aileleri adına gurur verici bir durum olduğu kaydedildi.

Öznur Dede