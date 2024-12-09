Kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah kavşağında meydana geldi.

Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ahmet Sulan(24) 16 Y 5399 plakalı otomobil, Cerrah yönünden gelip kavşağa giriş yapan sürücü Mehmet Zaman D.)yönetimindeki 16 AVH 534 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yön tabelasın da çarptı.

Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki 2 yaşındaki İlayda D. Yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Şerife öz