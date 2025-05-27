Kaza saat 14.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri ışıklı kavşakta meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Sürücü Serhat A.(23) yönetimindeki 16 AOS 393 plakalı minibüs, önündeki seyreden Sürücü Erkan Ç.(43) yönetimindeki 16 KRJ 47 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarak durabildi. Kaza sonucu minibüsün sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: Şerife öz