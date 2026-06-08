Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 2-8 Haziran 2026 tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen Midi Erkekler Türkiye Şampiyonası Finallerinde yer alan İnegöl Belediyespor midi erkek voleybol takımı, Türkiye genelinden son 32 takımın mücadele ettiği dev organizasyonu Türkiye 5’incisi olarak tamamladı.

Seri galibiyetlerle başladığı turnuvada ilk 3 maçını rakiplerine set dahi vermeden geçen İnegöl Belediyespor, çeyrek final eşleşmelerinde ES Voleybol ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında zorlu geçen setler sonucunda 3-0 mağlup olan İnegöl Belediyespor midi erkek voleybol takımı, bu sonuçla Türkiye’de ilk 8 arasında yer alarak turnuvayı 5’inci olarak tamamladı.