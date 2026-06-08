Türkiye’nin en sıra dışı isimlerinden biri olan Erdoğan Demirören tam 8 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Kırım’dan gelip İnegöl’e yerleşen atlı araba ustası dedesi Tatar Hacı Hüseyin’in torunu olan Erdoğan Demirören 1937 yılında dünyaya geldi.



Oto tamir işiyle uğraşan Şükrü Bey'in oğlu olan Erdoğan Demirören, bir yandan eğitimini alırken, diğer yandan küçük yaştan itibaren babasına yardım ederek ticaret hayatına atıldı.

Küçük yaşlarda futbola olan tutkusuyla tanınan Demirören, Beşiktaş, ve Emniyet kulüplerinde profesyonel futbol oynadı. Milli formayı bile giyen genç oyuncu başarı merdivenlerini hızla çıkacak bir döneme girdi. Henüz 19 yaşındayken bir yandan futbol oynayan Erdoğan Demirören diğer yandan kazandığı parayla oto yedek parça işine girdi.

Korkusuz girişimci ünvanını alan Erdoğan Demirören bugün Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Milangaz’ı satın alarak patronlar kulübüne girmeye başardı.

Kahire El-Ezher Üniversitesi mezunu oldu. Dört dil bilen diğer dedesi Hacı Ahmet Kabataş’ın desteği ile, İshakpaşa Külliyesi’nde hafız oldu. Vatani görevinin ardından, Tülin Çinili ile hayatını birleştirdi. Yıldırım, Meltem ve Tayfun Demirören adında 3 çocuğu oldu.

Kolleksiyoner ve hayırsever yapısıyla da tanınıyordu. Doğduğu ilçe olan İnegöl’ü de unutmadı. İnegöl’de yağ fabrikası kurup, Halk Kütüphanesinin yapılmasına maddi destek verdi.

Market zincirleri kurdu ve son olarak medya sektörüne atıldı. ⁠Kanal D, CNN Türk, Dream TV, Dream Türk, tv2 (Teve2), Euro D, Kanal D Romanya TV kanallarının yanı sıra, Hürriyet, Milliyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News gazeteleri, Radyo D, Slow Türk, CNN Türk Radyo radyoları ve DHA’nın sahibi oldu. Dergi ve dijital yayıncılık hizmetleri de veren Erdoğan Demirören Türkiye’nin en büyük medya patronu haline geldi.

Erdoğan Demirören 8 yıl önce 8 Haziran’da hayatını kaybetti.