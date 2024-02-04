Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Fatih Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Yenişehir istikametine seyreden Sultan K. (26) yönetimindeki 78 DE 925 plakalı otomobil, yan yoldan çıkış yapan sürücü Zekeriya T. (41) yönetimindeki 34 NE 0984 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada sürücü Sultan K. ile yanındaki yolcu Seda S. (24) ile diğer araçtaki yolcular Mine T. (37) ile 3 yaşındaki çocuğu Buğra T. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.