Kaza saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesi Bursa caddesi üzerinde meydana geldi.

Yeniceköy den İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarpıp kantar kısmında durdu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildiler. Araçta sıkışan yaralılar Sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.