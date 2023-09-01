Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halindeki sürücü Bayram H. Yönetimindeki 16 KCY 94 plakalı otomobil, yola çıkan Suriye uyruklu İmran M.(24)'y çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç ağır yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öznur Dede