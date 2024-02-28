Kaza, 14.00 sıralarında Yenice mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinden meydana geldi.

Cadde üzerinde seyreden Latif T.(19) yönetimindeki 16 ATT 717 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Murat K.(37) yönetimindeki 16 NRK 13 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü 20 metre sürüklenerek yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasın saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Fahrettin Eniş