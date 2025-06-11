Kaza saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Yiğit K.(16) yönetimindeki 33 NJN 43 plakalı motosiklet, yol üzerinden Küçük Yenice mahallesine dönüş yapan sürücü Kenan C.(70)yönetimindeki 16 KHA 27 plakalı otomobile yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki arkadaşı Yunus Emre Z.(14) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan sürücü Yiğit K. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Yunus Emre Z. İse İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.