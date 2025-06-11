Kulüp, Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Süper Lig’de uzun süredir şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe’de yeni bir sarsıntı daha yaşandı. Eylül ayında gerçekleştirilecek kongre öncesinde, kulüp yönetiminde önemli bir değişiklik oldu. Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’de sürdürdüğü Asbaşkanlık görevinden ayrıldığını bildirdi.

Yönetim sürecinde zaman zaman eleştirilerle karşılaştığını ifade eden Ilıcalı, yaptığı paylaşımda, Fenerbahçeli kimliğini çocukluğundan beri taşıdığını ve görev süresi boyunca bu duyguyla hareket ettiğini belirtti. Yaşanan zorluklara rağmen, kulübe hizmet etmenin kendisi için onur olduğunu vurgulayan Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, diğer yöneticilere, sporculara, kulüp çalışanlarına ve taraftarlara teşekkür etti. Görevi boyunca yaptığı her şeyin Fenerbahçe için olduğunu dile getirdi.

Acun Ilıcalı’nın ayrılığı, kongre öncesinde kulüp içindeki dinamiklerde yeni gelişmelere yol açabileceği şeklinde değerlendiriliyor.