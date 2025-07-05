Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde bulunan bir sitede bahçıvanlık yapan İsmail E.(62), budama yaptığı sırada dengesini kaybederek merdivenden düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten kafasını beton zemine çarpan adam kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan bahçıvana ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahıs sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.