Olay saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi Doğancı caddesindeki apartmanda meydana geldi. 4 katlı Apartmanın 3. katında meydana geldi. 2. at dairesinin anahtarı içerde unutuldu. Ahmet B.(53) oğlu 17 yaşındaki Özcan'ı beline ip bağlayıp 3. Katın balkonundan alt kata sarkıtmaya başladı. Belindeki ip çözülen Özcan B. yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Baş üstü düşen genç ağır yaralandı.
Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: ALEYNA BERFE KURT