Edinilen bilgiye göre, İnegöl’e bağlı Gündüzlü Mahallesinde meydana gelen olayda oğlu ile birlikte tarla bakmaya giden 60 yaşındaki Kamil Yıldız, dengesini kaybedip yamaçtan düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Öznur Dede