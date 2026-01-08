Olay, Shanghai West Railway istasyonunda yaşandı. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, yürüyen merdivenden inen adamın ceketinden bir anda kıvılcımlar fışkırdı. Kısa süre içinde powerbank alev alırken, adamın üzerindeki kıyafetler tutuştu.

Alevleri gören yolcular büyük panik yaşadı. İstasyondakiler çığlıklar atarak geri çekilirken, alevler içindeki adam yardım arayarak koştu. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Birkaç dakika içinde istasyon yoğun siyah dumanla doldu ve güvenlik nedeniyle metro seferleri geçici olarak durduruldu. İstasyon görevlileri ve acil müdahale ekipleri yangına hızlıca müdahale etti. Olayda şans eseri ciddi bir yaralanma yaşanmadı; adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.