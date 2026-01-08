Suriye hükümeti, Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan ederek, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG’ye yönelik nokta operasyonları başlattı. Operasyonun başlamasıyla birlikte kentin pek çoknoktasından silah sesleri yükselirken, halk büyük panik yaşadı. Kent semalarında atıldığı hedeflere doğru ilerleyen roketler ve havan topları görüntülenirken, patlama sesleri duyuldu.

Suriye hükümetinin örgüt mevzilerine yönelik operasyonunun aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA