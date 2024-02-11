İnegöl Sivil Toplum Platformu üyeleri her akşam Gazze ve şehitler için her akşam nöbet eylemi başlattı.

Eylemde İnegöl Sivil Toplum Platformu adına konuşan Naci köseoğlu, " İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkarcılar, küfredenler ise şeytanın yolunda savaşırlar. Sizler de ey kullarım, şeytanın dersleriyle savaşın. Benim yolumda savaşın. Şeytanın elinde savaşanlarla, siz de Allah yolunda savaşın. Selam olsun Hamas'ın şanlı mücahitlerine, selam olsun. Selam olsun Ahmet Yasin'e. Selam olsun dünyaya kendini duyuran mücahitlerin temsilcisi Ebu Ubeyde'ye. Yazıklar olsun şeytanın yolunda savaşan İsrail köleliğinin razı olup siyonist uşaklığına razı olup münafıklık yaparak İslam aleminin başında dünyaları için ahiretlerini satanlara yazıklar olsun. Bu hak ve batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. İslamın hakimiyetine, Kuran'ın hakimiyetine yeryüzünde adaletin hakim olup. Müminlerin, mazlumların yüzü gülene kadar devam edecek. Gazze'de, Filistin'de, Doğu Kürdistan'da, tüm dünyada kısa zamanda adaleti göreceğiz inşallah. Rabbim kendi yolunda bu şeytanın dostlarıyla savaşmayı malımız ve canımızla müminlerin ordusunda mazlumların yanında yer almayı hepimize nasip eylesin. Uyuyanları da uyandırsın, onları da safını belli etmeyi nasip etsin" dedi.

Kaynak: Murat Avcı