Halk arasında SLS olarak bilinen Sodyum Lauril Sülfat içeren ilaçların tarım alanlarında kullanılmasına İnegöllü üretici tepki gösteriyor. 45 yıldır İnegöl’de arıcılık yapan Ahmet Çamlıbel, 2018 yılından beri kullanılan içerisinde SLS bulunan tarım ilaçları nedeniyle Mart ve Nisan aylarında arı zehirlenmeleri olduğunu iddia etti. Çamlıbel, SLS içeren ilanların sadece hayvanlara değil, insanlara da büyük zararları olduğunu belirterek, “SLS maddesinin çok büyük zararları var. Doğmamış bebekte genetik hasar şüphesi yaptığını ve doğurma oranlarında etkisi olduğunu gördüm” dedi.



DOĞMAMIŞ BEBEKTE GENETİK HASAR ŞÜPHESİ!

İnegöl’de 45 yıldır Mesudiye Mahallesinde arıcılık yapan 65 yaşındaki Ahmet Çamlıbey, Sodyum Lauril Sülfat (SLS) içeren tarım ilaçlarına karşı İnegöllü çiftçileri ve vatandaşları uyardı. 2018 yılına kadar Mart ve Nisan aylarında arı zehirlenme olayların yaşanmadığına dikkat çeken Çamlıbey, 2017 yılında ruhsat alınarak üretilen tarım ilaçlarında SLS maddesi kullanmaya başlandığını belirterek, “İnegöl’de arıcılık yapıyorum. Bulunduğumuz yerde 45 senedir bu arılar duruyor. Fakat 2018’den beri Mart ve Nisan aylarında arılarda arı zehirlenmeleri oluyor. Bu işi araştırdığımda tarım ilaçlarının içerisinde SLS maddesi olduğunu gördüm. Tarım ilaçlarında kullanılan SLS’nin çok büyük zararları olduğunu fark etti. Bu zarar sadece arılarda değil. Aynı zamanda insanlara da büyük zararları var. İlacın üzerinde bile bu zararlar tek tek yazıyor. Bunlardan bazıları doğmamış bebekte genetik hasar şüphesi, doğurma oranlarında etkisi olduğunu gördüm” dedi.



CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Bu maddenin zararlı olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini söyleyen Çamlıbey, “Bununla ilgili Cimer’e de yazdım. İlgilendiler ama bir sonuç çıkmadı. Bu madde insanların üreme organlarına zarar veriyor. Son günlerde özellikle 3 çocuk çağrısında bulunan Cumhurbaşkanımıza da bu konu da bir çağrı da bulunmak istiyorum. Kendisinin bu konuyla ilgili bilgisi olmayabilir. Ama bu ilacın zararlarıyla ilgili bilgisi olsaydı, kendisinin gereğini yapacağından şüphem yoktur” diye konuştu.



“GELECEĞİMİZ YOK OLUYOR”

Çamlıbey açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Doğmamış bebekte genetik hasar ne demek? Sokak hayvanları uyutulsun diye millet ayağa kalkıyor ama biz anne karnındaki bebeği zehirliyoruz. Geleceğimiz yok oluyor. 2017’den sonra bu madde tarım ilaçlarında etkisinin artırılması için kullanılmaya başlandı ama herkese zararı var. Bütün sıkıntı tarım ilaçlarında. Neslimizi yok ediyoruz, çare bulunsun. Bu tarım ilaçlarının genetik hasar şüphesinden başlıyoruz. Böyle tarım ilaçları kullanılırsa daha ne bekliyoruz ki? Ayrıca bu ilacı yapan bilim adamları ile bu ilacı üreten ilaç firması çalışanları, bu ilaçların kullanıldığı tarlalardan ürün alıp, yemiyorlar mı? Bu ilacın zararlarını bile bile bunu nasıl yaparlar? Bu ilaçların hiçbir şekilde kullanılmaması gerekiyor. Yetkililer bu konuya acil çözüm bulmalılar.”