İstanbul Bahçelievler Amatör Spor Kulüpleri Birliği, ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerine belediye tarafından yapılan yardımların Bahçelievler Belediyesi Meclisi’nde CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla ret edilmesine tepki gösterdi. Spor kulüpleri, kararı kınadıklarını belirtti.

Bahçelievler Spor Kulüpleri Birliği, Bahçelievler Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili (CHP) meclis üyelerinin amatör spor kulüplerine yapılan yardımları ret oyu vermelerine tepki gösteren bir basın açıklaması yaptı. Çobançeşme’de bulunan Spor Parkı’nda yapılan basın açıklamasını Bahçelievler Spor Kulüpleri Birliği adına Başkan Vekili İhsan Değer yaptı.

Türkiye’nin son yıllarda sporun pek çok dalında önemli başarılara imza attığını söyleyen ve uluslararası arenada alınan başarıların çocukları ve gençleri motive ettiğini belirten Değer, "Ülkemizde spor yapmanın, küçük yaşlarda spora başlamanın önünü açan, imkan sağlayan amatör spor kulüplerinin önemi her geçen gün daha da anlaşılıyor, çok daha fazla kıymet veriliyor. Spor aynı zamanda sizlerin de bildiği gibi hem ülkemizde hem Türkiye’de önemli bir ekonomi. Ancak amatör kulüpleri bu dönen ekonomiden çok da faydalanamadığı için desteğe ihtiyaç duyuluyor” şeklinde konuştu.

Belediyenin her kulvarda spora destek sağladığını ve verilen imkanlar sayesinde gençlerin daha iyi şartlarda spor yapma fırsatı sunduğunu vurgulayan Değer, şunları kaydetti:

"Belediyemizin bütçesi kapsamında verdiği spor malzemeleri, ayni ve nakdi yardımlar, hedeflerimize çok daha fazla odaklanabilmemizi sağladı. Ancak üzülerek öğrendik ki, bu yıl da amatör spor kulüplerimize maddi destek olabilmek adına, Bahçelievler Belediye Meclisinden belediye başkanına yardım yapma yetkisi talep edilmiş ancak maalesef meclis, belediye başkanının spor kulüplerine yardım yapma yetkisini reddederek vermemiştir. Belediye Meclisinde çoğunlukta bulunan CHP grubu, meclis görüşmeleri sırasında talebi reddetmeden önce ret gerekçesi olarak bu yardımı meclis olarak kendilerinin yapmak istediklerini belirtmişlerdir.”

“Meclis üyelerinin aldıkları kararı kınıyoruz”

Amatör spor kulüplerine emek veren gençler için bugüne kadar yapılan yardımların siyasi bir söylemin malzemesi haline getirilmeden, bugüne kadar olduğu gibi yine şeffaf bir şekilde sürdürülmesini talep ettiklerini belirten Değer, "Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın bugüne kadar bizlere sunduğu desteği de AK Partili bir belediye olarak değil, sporsever bir kurum olarak kabul ettik. Bizim önceliğimiz gençlerimiz ve ülkemiz. Hizmetimiz partiler üstüdür, siyaset üstüdür. Buradan CHP’li meclis üyelerimize sesleniyoruz ve aldıkları bu karardan dolayı kendilerini kınıyoruz. Bu hatalı karardan en kısa zamanda geri dönmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Bahçelievler Belediyesinden yazılı bir açıklama yapıldı

Sporun ve sporcunun yanında olan belediyenin özellikle amatör spor kulüplerine her zaman destek olduğu ve bu yıl da amatör spor kulüplerine maddi destek olabilmek adına, Bahçelievler Belediye Meclisinden belediye başkanı adına yardım yapma yetkisi talep edildiğini ancak meclisin spor kulüplerine yardım yetkisini reddederek vermediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye meclisinde çoğunlukta bulunan CHP grubu meclis görüşmeleri sırasında talebi reddetmeden önce ret gerekçesi olarak bu yardımı meclis olarak kendilerinin yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Ancak 5393 sayılı Belediye Kanununda da açıkça belirtildiği üzere belediye meclisi karar alma organı olup, alınan bu kararları belediye başkanlığı yerine getirir. Bu nedenle belediye meclisinin yasal olarak fiilen spor kulüplerine yardım yetkisi bulunmamaktadır. Belediye Meclisinde sayısal çoğunlukta olan CHP’nin bu yasal durumu bilmeme ihtimali yoktur. Hal böyle olunca akıllara ’Neden?’ sorusu gelmektedir. Neden CHP grubu Bahçelievler Belediyesinin spor kulüplerine yardım yapmasının önünü kesmiştir? Buradaki asıl gayenin Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ı kamuoyunda küçük düşürmek ve spor kulüpleri ile arasını açmak olduğu son derece aşikardır. Toplumların en önemli birleştirici unsurlarından olan sporun siyasete alet edilmeye çalışıldığı bu siyaset ve etik dışı durumu kınıyor ve Bahçelievler Belediye başkanlığı olarak yasaların verdiği yetki çerçevesinde spor kulüplerimizi desteklemeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz."