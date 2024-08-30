Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaynar suyla duş alan genç yaralandı.

Olay İnegöl'ün kırsal Akbaşlar mahallesindeki bir çiftlikte meydana geldi. 16 yaşındaki Yusuf Ö., duş almak için banyoya girdi. Genç güneş enerjisi sistemiyle ısınan suyun altına aniden girdi. Kaynar suya maruz kalan genç acılar içinde kaldı. Vücudunda 2. Derece yanıklar oluşan çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç tedavinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE