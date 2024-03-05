Olay saat 13.00 sıralarında Mesudiye mahallesi Küçük Zindancık sokakta meydana geldi. Kadir D.(22) İddiaya göre sevgilisi Rabia Ş.'yi rızasıyla ikamet ettiği Çorum'un Alaca ilçesinden kaçırıp İnegöl'e getirdi.Yarın nikah dairesinde resmi nikahları kıyılacak olan çift, sokakta gezerken kızın ağabeyi geldi. Kızın ağabeyi F.Ş., Kadir D.'yi darp edip yüzüne biber gazı sıktı. Ağabeyi, kardeşini araca bindirip olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan genç Ambulansla Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Seher Yaşa