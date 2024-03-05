İnegöl Bitlis Kültür ve Yardımlaşma Derneği, olağan genel kurul toplantısı Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Metin İbiş seçildi.

Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılan kongreye; siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkan adayları ile dernek üyeleri katıldı.

Divan heyetinin seçilmesinin ardından yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları okunup ayrı ayrı ibra edildi. Tek listeyle gidilen seçimde Dernek Başkanı Metin İbiş tekrar seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Soner Özen, Ayhan Kılıç, Muhammet Aydın, Rıdvan Taşcan, Ercan Erçetin, Musa Torun, Ayhan Harman, Zakir Taşkaya, Muharrem Karaağaç, Erdoğan Erdoğan, Hadi Özen, Halim Kaya, Yavuz Kılıç, Hüsamettin Birlik seçildi.

YENİ YÖNETİM BİRLİK BERABERLİK MESAJI VERDİ

Yeni göreve gelen yönetim dernek binasında kahvaltı bir program düzenledi. Dernek üyelerinin yanı sırada çok sayıda davetli katıldı. Yapılan kahvaltının ardından kısa bir konuşma yapan dernek başkanı Metin İbiş şunları söyledi. Geçtiğimiz günlerde kongremizi gerçekleştirdi. Yaptığımız kongre sonrası tekrar bizlere görev verildi. Bizleri bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bizler İnegöl'de birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derneğimizi İnegöl'de en güzel şekilde temsil ediyoruz. Bu dernek sadece Bitlis Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin değil tüm inegöl'de yaşayan herkesin. Tekrar düzenlediğimiz programa katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz diye konuştu.