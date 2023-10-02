Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye mahallesinde meydana gelen olayda 5. Kattan atlayan genç kız ağır yaralandı.

Olay Mahmudiye mahallesi Sakarya sokaktaki apartmanda meydana geldi. Bunalıma giren Sabiha Y.(23), ikamet ettiği 5. Katın balkonundan atladı. Boşluğa atlayan genç kız, park halindeki aracın üzerine çarpıp yere düştü. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi