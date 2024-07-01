Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Sinanbey Mahallesi kanal Sokakta meydana geldi. Sokakta seyreden sürücü Mustafa A. Yönetimindeki 16 ABH 27 plakalı otomobil, sürücü Umit M. (27) yönetimindeki 16 BJV 317 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE