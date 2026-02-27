İnegöl’de Ramazan ayının huzur ve bereketi, İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği programlarla daha da anlam kazanıyor. 13 gece 13 farklı camide teravih programı kapsamında her akşam farklı bir camide vatandaşlarla buluşulurken, Ramazan ayının manevi atmosferi Kur’an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve kasidelerle yaşatılıyor. Bu kapsamda Perşembe akşamı Hafız Ahmet Yüksel, Huzur Mahallesi Yeşil Camide vatandaşlarla buluştu.

Teravih programlarının beşincisinde hem Huzur Mahallesi sakinleri hem de şehrin farklı noktalarından gelen vatandaşların ilgi gösterdiği gecede, Hafız Ahmet Yüksel teravih öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Okunan ayetler ve yapılan dualar camiyi dolduran cemaatin gönüllerine dokunurken, Ramazan ayının manevi iklimi hep birlikte hissedildi. İnegöl Belediye Başkan Yardımcıları Melih Ateş ile Hasan Aydın, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Partili meclis üyeleri ve yöneticilerin de katıldığı teravih programı çıkışında vatandaşlara helva ikramları da yapıldı.

TERAVİH PROGRAMLARI

İnegöl Belediyesi’nin ramazan boyunca gerçekleştireceği teravih programları şöyle: 27 Şubat Cuma Hafız Emre Aslan Tahtaköprü Merkez Camisi, 02 Mart Pazartesi Hafız Dursun Şahin Halit Paşa Camisi, 04 Mart Çarşamba Kurra Hafız Furkan Çınar Cerrah Merkez Camisi, 06 Mart Cuma Hafız Ömer Faruk Mahmutoğlu Kurşunlu Belediye Camisi, 09 Mart Pazartesi Kurra Hafız Metin Çakar Hacı Yusuf Şahin Camisi, 11 Mart Çarşamba Hafız Musa Delipoyraz TOKİ Hz. Ali Camisi, 13 Mart Cuma Hafız Ahmet Aybar Yeniceköy Merkez Camisi, 16 Mart Pazartesi Kadir Gecesinde; Kurra Hafız Davut Avcı, Hafız Saffet Çalış ve Hafız Hasan Karaman OSB camisi.