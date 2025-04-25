Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, 26-27 Nisan tarihleri arasında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İnegöl’ün Tüfekçikonak, Mezit, Sulhiye, Rüştiye, Osmaniyeköy, Eskikaracakaya, Güneykestane, Çayırlı, Sungurpaşa, Boğazköy, Dipsizgöl, Eskiköy, Karakadı, İclaliye, Kestanealanı, Deydinler, Süleymaniye OSB, Sinanbey, Cumhuriyet, Yeniceköy, Kozluca, Yeni, Ertuğrulgazi, Kemalpaşa, Hacıkara, Kurşunlu ve Tahtaköprü mahallelerinde elektrik kesintileri yapılacak.

İşte kesinti yaşanacak sokaklar:

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Kaynak: HABER MERKEZİ