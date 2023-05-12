Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçim'inde İnegöllü milletvekili adayları ile ilçe başkanlarının oy kullanacağı yerler belli oldu.

209 BİN OY KULLACAK

Seçimlerde 2 bölgeye ayrılan İnegöl'de 1. Bölgede 313 sandık kurulacak. 1. bölgede oy kullanacak seçmen sayısı 104 bin 856 olarak açıklandı. 2. bölgede ise kurulacak 309 sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı ise 104 bin 181 olarak açıklandı. İnegöl'de toplam 2 bölgede 2'si seyyar olmak üzere 624 sandık kurulacak ve oy kullanacak seçmen sayısı ise 209 bin 37. Önceki seçimlere göre seçmen sayısı 29 bin 207 kişi arttı.

ADAYLAR NEREDE OY KULLANACAK

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçim'inde İnegöllü milletvekili adayları ile ilçe başkanlarının oy kullanacağı yerler belli oldu. AK Parti Bursa Milletvekili adayı Ayhan Salman, oyunu İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu'nda, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu'nda, MHP Bursa Milletvekili adayı Bilal Doğan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram Hacer Salih Yıldız Ortaokulunda, CHP Bursa Milletvekili adayı Erkan Dönmez Yunus Emre Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nde, CHP İlçe Başkanı Bengül Kavlan Güneykestane İlkokulunda, İyi Parti İlçe Başkanı İsmail Karaman ile İyi Parti Bursa Milletvekili adayı Hasan Toktaş Cerrah Ortaokulunda oy kullanacaklar.

Murat Erdoğan