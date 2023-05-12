Tüfekçikonak Güzelleştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, tarafından hayırseverlerin desteğiyle Tüfekçikonak mahallesine yapılan 3 milyon TL’lik hizmetler düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Düzenlenen açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili adayı Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, yönetim kurulu üyeleri ile köylüler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Tüfekçikonak Güzelleştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Nedim Sevim, “Derneğimizi 2020 yılında kurduk. 3 yıllık süre içerisinde yapmış olduğumuz hizmetlerin bugün açılışını yapıyoruz. Yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olan birçok hizmeti bugün köylülerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu hizmetlerin kazandırılmasında başta Saloni Mobilya, Akmoy Mobilya, Jesse Mobilya, Yol Mobilya, Natela Koltuk, Boğaz Pınar Lojistik, Orhanlar Mobilya, Sevinç Orman Ürünleri,Konak sandalye, Erhun Metal ile hayırsever Dursun Koç ve köyümüz hayırseverlerinin katkıları oldu. Bu hizmetlerin kazandırılmasında emeği olan, katkı veren herkese teşekkür ederiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Tüfekçikonak Güzelleştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile köyün hayırseverleri tarafından imece usulüyle güzel hizmetler kazandırılmış. Bu diğer köyler içinde güzel bir örnek. Ben emeği geçen herkesi kutluyorum. Hizmetlerin köy halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Tüfekçikonak mahallesinde yapılan Tüfekçikonak Mahallesi Kuran Kursu, İmam evi, kamelya, Osmanlı çeşmesi, şelale, meydan düzenlemesi ve market hizmete açılırken, bu hizmetlerin yanında mahalle camisinin iç ve dış tadilatı yapılırken, wc ve lavaboları yenilendi. Dernek tarafından şuan da caminin minare inşaatı devam ettiriliyor.

Fahrettin Eniş