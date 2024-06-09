1- MOBİLYA SEKTÖRÜ: İnegöl mobilya sektöründe 1256 firma 823 milyon 304 bin 235 dolar ihracat gerçekleştirdi.

2- TEKSTİL SEKTÖRÜ: İnegöl’de tekstil sektöründe ihracat yapan firma sayısı 36’ya yükseldi. Bu firmalar 183 milyon 784 bin 184 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

3- ORMAN ÜRÜNLERİ: İnegöl’de orman ürünleri sektöründe ihracat yapan firma sayısı 21’e yükseldi. Bu firmalar 174 milyon 788 bin 648 dolar ihracat gerçekleştirdi.

4- GIDA SEKTÖRÜ: İnegöl’de Gıda ürünleri sektöründe ihracat yapan firma sayısı 18’e yükseldi. Bu firmalar 162 milyon 286 bin 717 dolar ihracat gerçekleştirdi.

5- KİMYA SEKTÖRÜ: İnegöl’de Kimya sektöründe ihracat yapan firma sayısı 9’e yükseldi. Bu firmalar 16 milyon 42 bin 349 dolar ihracat gerçekleştirdi.

6- OTOMOTİV YAN SANAYİ: İnegöl’de Otomotiv Yan Sanayi sektöründe ihracat yapan firma sayısı 6’e yükseldi. Bu firmalar 61 milyon 483 bin 955 dolar ihracat gerçekleştirdi.

7- MAKİNE VE METAL: İnegöl’de Makine ve Metal sektöründe ihracat yapan firma sayısı 47’ye yükseldi. Bu firmalar 40 milyon 55 bin 699 dolar ihracat gerçekleştirdi.

8- DİĞER SEKTÖRLER: İnegöl’de farklı sektörlerde ihracat yapan firma sayısı 55’e yükseldi. Bu firmalar 21 milyon 114 bin 900 dolar ihracat gerçekleştirdi.