Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Bulvarı üzerinden seyir halinde olan 34 FDK 658 plakalı araç polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istendi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca kaçan araç Burhaniye Mahallesi Gündoğan Sokak üzerinde ekipler tarafından yakalandı. Araç sürücüsü Ahmet D. ekipleri tarafından gözaltına alınırken, araç içerisinde bulunan bir yolcu yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Ekipler tarafından araçta yapılan arama da çakar tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından bağlanan ve trafikten men edilen araç çekici yardımıyla otoparka çekilirken, sürücüye dur ihtarına uymamak ve çakar kullanmaktan dolayı 178 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ