Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu vatadanşlarla, mahalleli arasında çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.

Olay, Mesudiye mahallesi 1. Cumhuriyet sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde Suriye uyruklu vatandaşlarla, mahalle sakinleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre Suriye uyruklu bir şahıs, mahalle sakinlerine silah teşhirinde bulundu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i Suriye uyruklu olmak üzere 2 kişi darp sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga polis ekipleri tarafından yatıştırılırken, yaralılar ambulansla ve özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: MURAT AVCI