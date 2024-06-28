Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl'de Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde 16 AUA 032 plakalı otomobil ile 16 BJM 489 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: SEHER YAŞA