Don nedeniyle geçen seneye oranla rekoltesi yüzde 30’a kadar düşen armutta, çiftçi rekolteden üzülse de fiyatlardan memnun.



İnegöl'ün kırsal mahallelerinde tanesi yaklaşık bir kilo gelen deveci armudunun hasadına başlandı.

Armut türünde en son hasadı yapılan deveci armudunun, piyasadaki talebinin çok yüksek olduğunu belirten İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, don nedeniyle geçen seneye oranla rekoltesi yüzde 30’a kadar düştüğünü ifade etti.



İnegöl’e bağlı kırsal Doğanyurdu Mahallesinde üretici Hakkı Çakmak’ın bahçesinde gerçekleştirilen hasada katılarak üreticilerle birlikte armut toplayan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik şu ifadeleri kullandı;

“Deveci armudu hasadı başlamış durumda. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi İnegöl’de toplamda 240 bin ton civarında elma ve armut üretimi yapılmakta. Armuda gelince bu da 140 bin ton civarında bir armut üretimi çeşitleriyle birlikte var. Deveci armuduna gelince o da 40 bin ton civarında üretim yapılıyor. Genel anlamda üretilen bu ama bu sene dondan etkilendiği için üretim %30 civarlarına düştü. Bu da bugün Doğanyurdu mahallesinde bir armut bahçesinde hasat yapılıyor. Bu da yanmayan bahçelerden. Fazla etkilenmeyen bahçelerden desek daha doğru olur. Bu şekilde yanmayan bahçelerde çiftçinin yüzünü güldürdü. Armut dalında 50 liraya satılmış durumda. Geçen sene bu armudun fiyatı 20 lira civarındaydı. Bu da armudun piyasa da olmaması, yanmasından kaynaklı. Kasım ayında da dondan etkilenen çiftçilerimize de bir ödeme yapılacak. Önümüzdeki kışın bakımları için çiftçimize bir can suyu olacak, onu da bekliyoruz henüz Bursa iline bir ödeme yapılmadı.”