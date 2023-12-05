Bursa İnegöl Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Kemalpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde meydana geldi.

H. A. Yönetimindeki 16 AZV 844 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan sürücü İ.Y. yönetimindeki 67 LR 691 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü İ.Y. ile yanında bulunaj K.S. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER MERKEZİ