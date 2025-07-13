Hayriye Köyü Muhtarı Serkan Sagun ve Köy Derneği Başkanı Metin Özdemir, düzenlenen Aşure etkinliğinde ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, yıl boyunca hem muhtarlık hem de dernek olarak birçok sosyal ve kültürel etkinliğe imza attıkları belirtildi.

Sagun ve Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz üzerine köyümüzde Muhtarlık ve Dernek olarak yıl içinde birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Sportif faaliyetlerin yanı sıra milli ve manevi değerlerimize hitap etmek ve yaşatmak adına düzenlediğimiz etkinliklerimizin devamı ve sürekliliği mahiyetinde bugün aşure ikramı etkinliği düzenledik. Geçen senelerde olduğu gibi bu senede ilgi alaka ve katılım yoğun oldu. Bizleri seven, bizlere destek olan, uzaktan yakından teşrif eden herkese teşekkür ederiz."



